Kolejowa premiera roku. Pesa pokazała pierwszą w Polsce lokomotywę wodorową. Oto nowa Gama! [wideo i zdjęcia]

Zaprezentowana podczas "TRAKO" lokomotywa wodorowa Gama to efekt współpracy PKP SA, PKN Orlen i Pesy. Dotąd taki pojazd wyprodukowali tylko Chińczycy.

- W Europejskim Roku Kolei to premiera symboliczna. Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji CO2, a Pesa, polski producent, konsekwentnie realizuje projekty pojazdów szynowych z napędami wodorowymi, potwierdzając kompetencje i innowacyjność naszego przemysłu. Ta lokomotywa to początek drogi do polskich pasażerskich pojazdów szynowych napędzanych wodorem i kolejny krok na drodze do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i ekologiczna polska kolej - mówił minister Andrzej Adamczyk.