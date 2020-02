Kolorowe ptaki zadomowiły się w Ogrodach Sensorycznych w Muszynie

Ogrody Sensoryczne w Muszynie od listopada ubiegłego roku mają skrzydlatych lokatorów. Kaczki i bażanty przyzwyczaiły się do swoich opiekunów, otoczenia i turystów.

- Bardzo dobrze się zaaklimatyzowały. Chętnie wychodzą do ludzi - zaznacza Paweł Rogóż, jeden z opiekunów ptaków. - Z papugami był większy problem, bo one przyzwyczajają się do pierwotnego otoczenia, ale w w końcu i u nas poczuły się jak w domu.

Papugi znajdują się w wewnętrznej wolierze. Najwięcej jest tych, z gatunku aleksandretta chińska. Jest też amazonka niebeskoczelna, która otrzymała imię Edek. Jest ona najbardziej przyzwyczajony do obecności człowieka. Przylatuje do osób, które się nim zajmują, je z ręki a nawet zaczyna mówić. Potrafi wypowiedzieć „halo” oraz „witaj”.

W zamkniętej wolierze zimę spędzają natomiast czarne łabędzie, które są mniej odporne na mróz. Wiosną będzie można podziwiać je na stawie.