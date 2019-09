Komitety zarejestrowały już listy. Kto startuje w wyborach do Sejmu?

W tegorocznych wyborach Prawo i Sprawiedliwość chciałoby poprawić wynik sprzed czterech lat. Na liście widać spore zmiany, bo nie otwiera jej „spadochroniarz” z Warszawy Piotr Naimski (teraz kandyduje ze stolicy), ale Arkadiusz Mularczyk, który po powrocie do PiS znowu zbudował swoją silną pozycję w partii i kieruje kampanią wyborczą. Do Nowego Sącza przyjeżdżają kolejni ministrowie z zapowiedziami lub gwarancjami projektów (budowa mostu południowego na Dunajcu i nowych mieszkań). Czy taka kampania da efekt? Trudno powiedzieć, bo niespełna rok temu takie zabiegi nie pomogły wygrać Iwonie Mularczyk wyborów na prezydenta Nowego Sącza.

Tu nie powinno być problemów z obroną jednego mandatu, ale czy przypadnie on niespodziewanej liderce Jagnie Marczułajtis-Walczak czy Andrzejowi Czerwińskiemu trudno dziś o odpowiedź. W założeniu Koalicji Obywatelskiej jest wzięcie dwóch mandatów jak przed ośmioma laty. Pomóc w dobrym wyniku mają byli posłowie: Marta Fogler i Witold Kochan (również były burmistrz Gorlic), wieloletni dyrektor nowosądeckiego Wydziału Edukacji Waldemar Olszyński czy urocza pani adwokat Elżbieta Ruchała, która startując do sejmiku województwa uzyskała 4651 głosów. Na liście jest również były wójt Łabowej Marek Janczak i przewodniczący Rady Miejskiej w Muszynie Jerzy Majka.

- W przeciwieństwie do innych partii jak choćby PiS, który na pierwszym miejscu stawia człowieka o wątpliwej moralności, czy Platformy, która postawiła na „spadochroniarza” z Krakowa - zaznacza kandydat Lewicy. Bocheński nawiązuje do niedawnej wygranej w sądzie, kiedy udało mu się udowodnić, że startujący do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Mularczyk wprowadził wyborców w błąd określając się w kampanii jako jedyny kandydat z Sądecczyzny.

Na liście Lewicy jest kilka znanych nazwisk jak chociażby: Barbara Żytkowicz - aktywistka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, społecznik związany z Piotrem Ikonowiczem - Adam Cabała, Jolanta Reichert, która kilka lat temu wraz z Bocheńskim próbowała rozkręcać Twój Ruch Janusza Palikota czy Grażyna Cempa-Pulit - szefowa sądeckiego OPZZ.