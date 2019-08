Koniec wakacji w MEMACH. Gotowi na powrót do szkoły?

Memy na koniec wakacji sprawią, że coroczny szok z nim związany nie będzie tak dokuczliwy. Gdyż koniec wakacji zbliża się nieuchronnie. Po ponad dwumiesięcznym czasie beztroski, wakacyjnych wyjazdów i relaksu czas powrócić do szkół. Jak koniec wakacji postrzegają uczniowie? Zobacz memy w galerii. Nie da się ukryć, że dla wielu rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 to ciężki powrót do rzeczywistości i początek odliczania... do kolejnych wakacji.