Kontrowersyjna inwestycja wstrzymana przez... jednego mieszkańca: walczymy jak możemy

"Organ (SKO – przyp. red.) w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji próbował odnieść się do powyższej kwestii, jednak była to ocena pobieżna i bez wnikliwego zanalizowania tak sytuacji, jak i dostępnych w aktach sprawy dokumentów. Organ uznając, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie oddziałuje na nieruchomość skarżącego, oparł się przede wszystkim na raportach oddziaływania z roku 2015 oraz z roku 2019. Wskazać jednak należy, iż oba raporty sporządzone zostały na zlecenie podmiotu bezpośrednio zainteresowanego realizacją planowanej wytwórni. Sam ten fakt nie przesądza braku wiarygodności sporządzonych raportów, wymaga jednak wnikliwej analizy ze strony organu" – można przeczytać w uzasadnieniu (za limanowa.in).

Ponadto pierwszy z raportów, ten z roku 2015, okazał się być "dotknięty szeregiem nieścisłości i wad, przez co został zdyskwalifikowany jako wiarygodny dokument". Organ miał opierać się przede wszystkim na wadliwym raporcie. Co ciekawe, drugi z raportów (z roku 2019) w kwestii określenia zasięgu oddziaływania, zawiera właściwie te same dane i mapy.

"Widać nieścisłości w badanym raporcie (...) Brak też jakiegokolwiek logicznego i przekonywującego wyjaśnienia, dlaczego nie zbadano „róży wiatrów” dla lokalizacji inwestycji, tylko dla miasta sąsiedniego, co jak się wydaje z punktu widzenia określenia zakresu oddziaływania co do hałasu, odoru, pyłu i uwalniania do atmosfery różnych substancji w toku produkcji bizumitu ma zasadnicze znaczenie" – napisano w orzeczeniu sądu.