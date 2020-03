Koronawirus. Kolejny przypadek zarażenia COVID-19 w Małopolsce

Ministerstwo Zdrowia podało informację o sześciu nowych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą 3 osób z woj. mazowieckiego (Radom, Warszawa), 1 osoby z woj. małopolskiego (Kraków) i 2 osób z woj. śląskiego (Zawiercie). Pacjenci są w stanie stabilnym.

- Przeprowadzone badania wykazały dodatni wynik u osoby przebywającej w kwarantannie domowej w Małopolsce. W tym momencie trwają czynności medyczne, w toku których będzie ustalone dalsze postępowanie - informuje Joanna Paździo, rzecznika prasowa wojewody małopolskiego. Jak dodaje Paździo, stan kobiety jest dobry.

Pacjenta ma zostać przewieziona do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, który został wyznaczony jako szpital jednoprofilowy w Małopolsce. To do niego od poniedziałku 16 marca będą kierowani wszyscy pacjenci z województwa z potwierdzonym zakażeniem.

Łącznie w Polsce jest 156 potwierdzonych przypadków zakażenia COVID-19. 3 osoby zmarły.