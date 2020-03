Koronawirus nie zwalnia. W niedzielę zakażenie potwierdzono już u 33 osób z Małopolski

Wirus na Słowacji. Nasi sąsiedzi mają nietypowy problem

Koronawirus SARS-CoV-2 dotarł pod Tatry! Na szczęście nie ma go jeszcze po polskiej stronie granicy (tu jak na razie jedyny przypadek to poseł z powiatu nowotarskiego), ale do zachorowania doszło na Słowacji. Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej potwierdził, że nosiciel...