Koronawirus. Od 500 zł do 30 tys. Za co można dostać mandat?

Piękna pogoda oraz okres przedświąteczny zachęca do tego, by wyjść z domu, jednak musimy zdawać sobie sprawę z tego, że takie wyjście, a zatem niestosowanie się do przepisów gromadzenia się czy przebywania w miejscach objętych zakazem sprzyja rozprzestrzenianiu się epidemii. Trzeba postępować odpowiedzialnie, by przez swoje zachowanie nie narazić wielu osób na utratę zdrowia, a nawet życia. To dlatego policja i sanepid przewidziały dla łamiących przepisy wysokie kary w wysokości od 500 złotych do nawet 30 tysięcy złotych. Zobacz, za co już zostali ukarani delikwenci z Małopolski.