Koronawirus pokonał Święto Dzieci Gór. Festiwal przełożony

- Zagraniczne zespoły już zgłosiły, że nie są w stanie przyjechać. Z zagranicznych zespołów to miały być choćby zespoły z Chile, Korei Południowej i z Rumunii - informuje Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

28.edycja Święta Dzieci Gór odbędzie się w dniach 18-25 lipca 2021 r., a jego uczestnikami pozostaną zespoły, które zostały zakwalifikowane i zaproszone do udziału w tegorocznym wydarzeniu.

- Polskie zespoły przechodziły długą drogę kwalifikacji do Święta Dzieci Gór i te kwalifikacje pozostają w mocy. Te same zespoły zapraszamy już teraz do uczestniczenia w Święcie Dzieci Gór w 2021 roku - dodaje dyrektor MCK Sokół.

Dotyczy to również zespołów zagranicznych, które w tym roku nie mogły przyjechać.