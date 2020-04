Koronawirus. Rząd przedstawił harmonogram łagodzenia ograniczeń i restrykcji dotyczących epidemii. Co się zmieni? LISTA ZMIAN

- Będziemy w kolejnych etapach zmniejszać obowiązujące obostrzenia - poinformował Morawiecki. Dodał, że kolejne decyzje będą przedstawiane w interwałach czasowych, a obostrzenia czy zakazy będą zdejmowane w oparciu o dane dotyczące liczby zakażeń.

Minister Zdrowia - Łukasz Szumowski zaznaczył z kolei, że z pewnością nie wszystkie restrykcje zostaną zlikwidowane do czasu wakacji. Dodał również, że nie wrócimy do czasów sprzed epidemii do momentu wynalezienia szczepionki, a wszystkich będą obowiązywać podstawy nowej normalności.