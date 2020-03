Koronawirus. Rząd wprowadza większe restrykcje. Odpowiadamy na pytania, co wolno, a czego nie

Czy mogę wyjść do sklepu?

Tak. Ograniczenia w przemieszczaniu się nie dotyczą zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Jest to właśnie robienie zakupów, wyprowadzenie psa, wizyta u lekarza.

Czy mogę wyjść na spacer?

Tylko żeby się przewietrzyć, maksymalnie w grupie dwuosobowej. Wyjątkiem jest wyjście z najbliższą rodziną - rodzina może iść razem.

Czy mogę jechać do pracy?

Tak. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne mogą bez przeszkód przemieszczać się do miejsca pracy.

Czy mogę wyjść na spacer do parku lub lasu, pójść pobiegać lub wyjść z dziećmi na plac zabaw?

Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum.