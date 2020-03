Koronawirus w Małopolsce. Podsumowanie weekendu

Wśród potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia w Małopolsce są osoby w wieku od 26 do 74 lat. W większości to mieszkańcy Krakowa, trzy osoby pochodzą z powiatu wielickiego, po dwie z Tarnowa, powiatu krakowskiego i nowosądeckiego oraz po jednej z powiatu dąbrowskiego, myślenickiego i nowotarskiego.

W piątek minister zdrowia z premierem ogłosili w całym kraju stanu epidemii. Wprowadzono podwyższone kary za złamanie obowiązkowej kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł i mechanizmy weryfikowania, czy dana osoba przebywa w domu pod adresem, który zadeklarowała. Mimo to, w weekend nie wszyscy zastosowali się do zaleceń.

W sobotę Małopolska Policja poinformowała o poszukiwaniach kobiety, która oddaliła się z domowej kwarantanny na Ruczaju w Krakowie i usiłowała wyjechać do Niemiec. Służby zatrzymały 60-latkę wsiadającą do autokaru na dworcu i odwiozły do domu.

- To nie był jedyny taki przypadek – komentuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. – Wśród kilkunastu rażących przypadków naruszeń kwarantanny było także kilka innych osób, które próbowały wyjechać z kraju. Niektórzy pracują w Niemczech, Anglii i tam spędzają większość czasu. Zjeżdżają do Polski, a potem decydują jednak o powrocie zagranicę – mówi. W sobotę policja sprawdziła w sumie 5600, a w niedzielę 6000 adresów, pod którymi mieli znajdować się odbywający obowiązkową kwarantannę. W sobotę nie zastała ich w 260 przypadkach (na razie brak danych z niedzieli). Osoby te wychodziły między innymi do sklepów i banków.