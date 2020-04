Koronawirus w Małopolsce. Raport po miesiącu epidemii w województwie. Liczba zakażonych przekroczyła 400

Chodzi o 64-letniego mężczyznę, który od 6 marca był hospitalizowany w szpitalu S. Żeromskiego. Od kilkunastu dni jego stan był ciężki. Był podłączony do respiratora oraz utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.

W czwartek 9 kwietnia w Małopolsce potwierdzono 34 nowe przypadki zachorowań. W sumie w całym regionie chorych na COVID- 19 jest już 432 osoby. Walkę z wirusem przegrało osiem osób. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ocenia jednak, że szczyt zachorowań dopiero przed nami. W jego opinii nie wiadomo również kiedy epidemia wygaśnie, może to się stać np. w grudniu, a może i jeszcze później.

Wiadomo, że na początku marca wrócił z północnych Włoch. Przyleciał samolotem na warszawskie lotnisko im. Fryderyka Chopina. Stamtąd swoim samochodem przyjechał do Krakowa.

Małopolska ma również 6 ozdrowieńców, czyli osób niemających objawów choroby, ale mogących jeszcze zarażać. Ozdrowieniec nie jest jeszcze osobą zdrową.

Testy

Do tej pory w Małopolsce wykonano blisko 6600 badań laboratoryjnych. Badania w laboratorium w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II rozpoczęto 12 marca. Od 12 marca do 9 kwietnia wykonano tam 2246 badań. Prowadzi je też Szpital Uniwersytecki w Krakowie. W okresie od 18 marca do 9 kwietnia wykonano tam 3291 badań. 262 badania wykonano też w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie, natomiast w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w Krakowie – 734 badania, a w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie – 3.