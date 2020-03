Koronawirus w Polsce. Oburzające i absurdalne domowe metody walkę z koronawirusem. TEGO NIE RÓBCIE!

2. PICIE CIEPŁEJ WODY Taka niebezpieczna informacja krąży po sieci. "Wirus Wuhan nie jest odporny na ciepło, ginie przy temperaturze 26-27 stopni C. Dlatego pij więcej ciepłej wody". TO NIEPRAWDA. Ciepła woda pomoże jedynie, gdy dokładnie namydlimy ręcę, a potem, za jej pomocą umyjemy je dokładnie. To wszystko.

Pexels/Pixabay