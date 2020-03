Koronawirus w Polsce. Przedszkola i szkoły będą zamknięte od poniedziałku. A co do weekendu? [AKTUALIZACJA]

Obecnie w stolicy Małopolski trwa rekrutacja do przedszkoli, ma się zakończyć 31 marca. Jak słyszymy od dyrektorek krakowskich przedszkoli, najlepiej by było, aby rodzice podjęli decyzję o wyborze placówki, do której chcą posłać swojego malucha, i przynieśli do niej komplet wymaganych dokumentów jeszcze do końca tego tygodnia. - Czekamy na wytyczne co do zamknięcia, ale pewne jest, że nikogo od poniedziałku ma nie być w placówce - ani dzieci, ani pracowników. Więc najlepiej byłoby złożyć papiery jeszcze w czwartek lub piątek - usłyszeliśmy w jednym z przedszkoli.