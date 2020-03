Koronawirus w Polsce vs odwołane lekcje i zamknięte przedszkola. Poznaj prawa pracujących rodziców

Koronawirus w Polsce przekłada się na sytuację uczniów, rodziców i pracowników. 16 marca dzieci nie pójdą do szkoły, a studenci - na zajęcia. Zobacz, jakie prawa w związku z zaistniałą sytuacją przysługują pracującym rodzicom.

Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce rząd podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych i uczelni wyższych w całym kraju na okres dwóch tygodni. W dniach 12-25 marca nie będzie zajęć, ani lekcji, a począwszy od poniedziałku 16 marca placówki edukacyjno-wychowawcze będą nieczynne. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego mają możliwość odwołania zajęć za sprawą art. 28 i art. 29 ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Rodzice są zdezorientowani - wiadomo, że specjalna ustawa ds. koronawirusa zapewnia im prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego maksymalnie na okres 14 dni. Pojawia się pytanie, co dalej. Koronawirus a opieka nad dzieckiem przez pierwsze dni Decyzja o zamknięciu na okres dwóch tygodni placówek edukacyjnych i uczelni obejmuje również placówki niepubliczne. Trzeba liczyć się z tym, że po upływie 14 dni miejsca, do których rodzice posyłają dzieci w ciągu dnia, w dalszym ciągu mogą pozostać niedostępne dla dzieci i młodzieży.

Zamknięcie placówek oświatowych i uniwersytetów ze względu na ryzyko epidemii koronawirusa wpłynie na pracę rodziców. Zapewniono im możliwość posłania dzieci do szkoły czy przedszkola w czwartek 12 marca i piątek 13 marca, ale pracownicy żyją w dużej niepewności. Opiekę nad dziećmi przez dwa pierwsze dni powierzono nauczycielom. Wiele osób zastanawia się, jak długo żłobki, przedszkola i szkoły pozostaną nieczynne przez koronawirusa. Na wszelki wypadek rodziny kupują zapasy jedzenia.

Odwołane przez koronawirusa zajęcia a praca zdalna Zgodnie z art. 3 ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną. Pojawia się jednak wątpliwość, czy pracujący rodzice będą w stanie zachować dotychczasową jakość pracy, sprawując jednocześnie opiekę nad dziećmi. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, a przedsiębiorcy muszą wypracować strategie, które będą korzystne zarówno dla pracowników, jak i firm.

Rodzic wykonujący pracę zdalną zachowuje prawo do wynagrodzenia. Natomiast w przypadku kwarantanny domowej, którą mogą zarządzić organy inspekcji sanitarnej lub minister zdrowia, przysługuje prawo do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Jeżeli lekarz wystawi rodzicowi zwolnienie lekarskie z orzeczeniem tymczasowej niezdolności do pracy, przez pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym (a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego) pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Mówi o tym art. 91 Kodeksu pracy. Później pracownik może pobierać zasiłek chorobowy.

Inaczej jest w przypadku osoby samozatrudnionej. Jeśli zachoruje lub zostanie ona poddana kwarantannie, ma prawo do zasiłku chorobowego z funduszu ubezpieczeń społecznych. Opieka nad dzieckiem a zasiłek opiekuńczy W razie kwarantanny lub izolacji dziecka rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego na ogólnie obowiązujących zasadach. Zasiłek opiekuńczy do 60 dni przysługuje z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem do 14. roku życia lub chorym dzieckiem do 8. roku życia, ale tylko wówczas, gdy inni członkowie rodziny zamieszkujący wspólne gospodarstwo domowe nie mogą zająć się dzieckiem. (Świadczenie można pobierać maksymalnie przez 60 dni w jednym roku kalendarzowym.) Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu koronawirusa nie ma wpływu na ten limit.

Maksymalny okres zasiłku opiekuńczego dla ojca i matki dziecka lub dzieci z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi łącznie 30 dni, bez względu na liczbę dzieci. Limit zasiłku opiekuńczego dla rodzica opiekującego się chorym dzieckiem bez niepełnosprawności, ale powyżej 14. roku życia lub opiekującego się chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem, rodzicem

dziecka, ojczymem, macochą, teściem, teściową, dziadkiem, babcią, wnukiem, wnuczką lub rodzeństwem), wynosi 14 dni. Zasiłek opiekuńczy można pobierać również w sytuacjach związanych z koronawirusem. Ponadto Kodeks pracy gwarantuje pracującym rodzicom prawo do dwóch dni wolnych lub 16 godzin wolnych w danym roku kalendarzowym na opiekę nad dzieckiem. Przysługują one bez względu na liczbę dzieci. O tym, w jakiej formie będzie wykorzystywane zwolnienie od pracy, decyduje rodzic - powinien powiadomić pracodawcę o swojej decyzji na początku roku. Niewykorzystane dni lub godziny przepadają wraz z końcem roku kalendarzowego.

Zamknięcie szkół i przedszkoli a dodatkowy zasiłek opiekuńczy Pracujący rodzice nie mają zapewnionej dostatecznej pomocy ze strony państwa na wypadek sytuacji, w której szkoły i przedszkola miałyby pozostać nieczynne dłużej niż przez dwa tygodnie. Mająca pomóc przeciwdziałać koronawirusowi ustawa zapewnia im co prawda dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko, ale świadczenie przysługuje za okres maksymalnie 14 dni.

Ponadto do dodatkowego zasiłku opiekuńczego uprawnieni są wyłącznie ci rodzice, którzy posiadają ubezpieczenie zdrowotne i zostaną zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. W dużo gorszej sytuacji znajdują się pracujący rodzice na umowach śmieciowych, którzy nie mają odprowadzanych składek na ubezpieczenia zdrowotne. 11 marca 2020 r., w dniu ogłoszenia decyzji o zamknięciu placówek oświatowych i szkół wyższych, w Polsce przebywało już 25 osób oficjalnie zarażonych SARS-COV019. Rada Ministrów obawia się epidemii i nie ma wątpliwości, że koronawirus w Polsce nadal będzie się rozprzestrzeniał.

Minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski, zapewnił, że zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie wpłynie na przyszłe egzaminy. Jego resort pozostanie jednak w kontakcie ze służbami sanitarnymi i ministerstwem zdrowia. Warto wiedzieć, że za sprawą art. 28 ustawy mającej przeciwdziałać koronawirusowi MEN może zmienić sposób przeprowadzania egzaminów, a nawet jest w stanie je odwołać. W jego gestii pozostaje także organizacja roku szkolnego. Zamknięcie szkół w ramach ochrony przed koronawirusem a praca nauczycieli Zamknięcie szkół nie oznacza dodatkowych ferii dla nauczycieli. Mają oni pozostać w gotowości do pracy, a resort edukacji nie wyklucza innych form kształcenia przez platformy cyfrowe, e-learning i pracę zdalną. Nauczycie zostali zwolnieni z obowiązku przychodzenia do szkoły w dniach 16-25 marca, ale zachowują prawo do wynagrodzenia. Zbliża się pora na przejście z czasu zimowego na letni. Czy to już w tę niedzielę, a jeśli nie, to w którą? A może już w ogóle nie przestawiamy czasu? Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

