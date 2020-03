Koronawirus: [WAŻNE] Jak odróżnić koronawirusa COVID-19 od grypy i przeziębienia? Zobacz koniecznie tabelkę z objawami i porównaj

Lekarze i naukowcy uczą się obecnie w szybkim tempie. To, co jest dziś uważane za niepodważalną prawdę, nie może już obowiązywać w ciągu kilku kolejnych dni. Istnieje jednak już kilka ustaleń dotyczących przebiegu infekcji i późniejszej choroby spowodowanej wirusem Sars-CoV-2 - i im dłużej trwa pandemia, tym dokładniejsze będą opisy przebiegu choroby i obserwowanych objawów - pisze dziennik "Süddeutsche Zeitung".

Wykluwanie choroby średnio trwa od pięciu do sześciu dni od momentu zakażenia do momentu pojawienia się pierwszych objawów. Okres inkubacji koronawirusa może wynosić do 14 dni. Niestety, pewne jest, że ludzie często są już zarażeni i przenoszą wirusa, gdy sami nie odczuwają żadnych objawów i czują się bardzo dobrze. Zawsze należy pamiętać, że jedynie testy i werdykt lekarza może potwierdzić lub wykluczyć zachorowanie na koronawirusa.