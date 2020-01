Koronawirus z Chin. Co już wiemy o tajemniczym wirusie? Objawy, leczenie, zaraźliwość

Uwaga na te produkty. Zostały wycofane decyzją GIS

Te produkty żywnościowe mogą być bardzo niebezpieczne. Są w powszechnej sprzedaży sklepowej, ale nie wolno ich spożywać. Decyzją GIS musiały one zniknąć ze sklepowych półek. Jeśli je kupiliście i macie je w domu, to oddajcie je niezwłocznie do sklepu. W wyniku kontroli Głównego I...