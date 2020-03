Koronawirus. Zagrożenie epidemią spowodowało paraliż szpitali w Małopolsce. Brakuje maseczek i fartuchów

Od wczoraj zgodnie z zarządzeniem dyrektora wstrzymano w nim do odwołania planowe przyjęcia na oddziały zabiegowe i zachowawcze. Decyzja ta nie dotyczy jedynie pacjentów onkologicznych i tzw. nagłych przypadków.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie to najnowocześniejsza i zarazem największa placówka medyczna w Polsce. Dziennie w jego murach przejmowanych jest kilkuset pacjentów.

- Od połowy stycznia pomimo, że mamy podpisane wszelkie niezbędne umowy na dostawy oraz nakładanie na kontrahentów kar za niewywiązywanie się z nich, nie są dostarczane nam zamawiane produkty. Na ten moment posiadamy zapasy na dwa tygodnie normalnego funkcjonowania, a to w obliczu zagrożenia koronawirusem zdecydowanie za mało. Dlatego podjęliśmy decyzję o ograniczeniu przyjęć – wyjaśnia Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego.

Dodaje, że ma nadzieję, że przez ten czas kwestie braków uda się nadrobić, bo np. cześć deficytowych materiałów zaczną produkować polscy producenci. Wyjaśnia również, że żaden ze szpitali nie był w stanie przygotować się na taki scenariusz czego przykładem są kolejne napływające do opinii publicznej, sygnały o brakach od innych dyrektorów.

- Zamawiamy środki na bieżąco w oparciu o przygotowane wcześniej plany . Nie jesteśmy w stanie zrobić zaopatrzenia np. na cały rok z góry, ponieważ, po pierwsze nie dysponujemy funduszami by opłacić takie zamówienie, a po drugie należy pamiętać, że każdy z tych produktów ma określony termin przydatności – dodaje Jędrychowski.

Początkowo w Szpitalu uniwersyteckim zadecydowano, również o odwołaniu wizyt w poradniach. Jednak po dodatkowych konsultacjach postanowiono, że od poniedziałku będą one się działać zgodnie zharmonogramem.

O wstrzymaniu planowych zabiegów do 13 marca br., zdecydowała również dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Takie tłumaczenie nie przekonuje jednak pacjentów, którzy wczoraj przyszli na zaplanowane wizyty, a zostali odesłani do domu.

Zaznacza, że w placówce jest wystarczająco „środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji”, aby szpital funkcjonował zgodnie z przepisami oraz by pacjenci i personel czuli się bezpiecznie. Chodzi m.in. o maseczki i fartuchy. - Co nie oznacza, że nie potrzebujemy więcej, dlatego nieustannie staramy się o kolejne dostawy - słyszymy od przedstawicieli Żeromskiego.

Dyrekcja nie wie jednak na pewno, czy otrzyma zamówione „środki w terminie i w należytej ilości”. Dlatego zadecydowała się o podjęciu takiej decyzji - Jeśli będziemy mieli pewność, że środki dotrą zgodnie z planem w najbliższy poniedziałek, zabiegi zostaną wznowione - dodaje Górska.