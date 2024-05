Kościoły, cerkwie, synagogi. Oto najpiękniejsze zabytki architektury sakralnej na Sądecczyźnie. Warto je zobaczyć

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Szlakiem Łemków

Jedną z najciekawszych atrakcji Sądecczyzny jest Szlak Cerkwi Łemkowskich, który prowadzi wokół Krynicy-Zdroju. Przebiega on przez Krynicę, Berest, Polany, Piorunkę, Czyrną, Mochnaczkę, Tylicz i Muszynkę, zaś zw względu na dzielące te miejscowości odległości najlepiej pokonać go samochodem lub (dla osób aktywnych fizycznie) rowerem. Wszystkie cerkwie zostały zbudowane na przełomie XVIII-XIX wieku, w typie budownictwa zachodnio-łemkowskiego.

Kim są Łemkowie?

Łemkowie zwani też Rusinami bądź Rusnakami to wschodniosłowiańska grupa etniczna identyfikująca się jako część narodu rusińskiego (karpatoruskiego) bądź jako część narodu ukraińskiego. Sama nazwa Łemkowie wywodzi się od pojęcia "Łemko", które początkowo było przezwiskiem określającym Rusinów. Do okresu wysiedleń w latach 1945–1947 (w ramach akcji „Wisła”) zamieszkiwali głównie obszar Beskidu Niskiego oraz zachodnich krańców Bieszczadów i wschodnich Beskidu Sądeckiego Łemkowie to jedna z czterech uznanych prawnie mniejszości etnicznych w Polsce, zaś ich spora cześć mieszka także w diasporze w USA i Kanadzie. Łemkowie są wyznawcami odłamu chrześcijaństwa wschodniego - prawosławia oraz kościoła grekokatolickiego.