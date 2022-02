Kossakówka w Krakowie odsłania swoje tajemnice. Archeolodzy dokonali niezwykłych odkryć w willi Kossaków Emil Hoff

Kossakówka nie należy dziś do najpopularniejszych atrakcji Krakowa, choć stoi w samym centrum i może pochwalić się niezwykłą historią. Trzy pokolenia Kossaków mieszkało i tworzyło w Kossakówce, która dziś jest wprawdzie jest ruiną, ale do 2025 r. ma się zmienić w nowoczesne muzeum z ciekawą ekspozycją. Kossakówka zdołała jednak zaskoczyć archeologów, którzy na terenie dworku dokonali niezwykłych odkryć. Sprawdźcie, co o historii Krakowa mówią wykopaliska w Kossakówce.