Kotlet z mortadeli jak w PRL-u. Włoski specjał znowu na czasie

Co można zrobić z mortadeli na obiad?

Nazwa mortadela związana jest z łacińskim słowem myrtatum, która oznaczała kiełbasę faszerowaną myrtem albo mortarium określające moździerz służący do rozdrabniania przypraw. Po raz pierwszy opisano sposób na wykonanie mortadeli w XVI wieku. W książce kucharskiej napisanej przez Cristoforo da Messisbugo. Oryginalna mortadella doprawiana jest czosnkiem, gałką muszkatołową, kolendra i ziarnistym pieprzem.

Mortadela włoska – przysmak dla smakoszy

Prawdziwa włoska mortadela pochodzi z Włoch. To rodzaj grubej kiełbasy robionej z chudej wieprzowiny i kawałków tłuszczu (najczęściej słoniny). Doprawiana jest solą, pieprzem i pistacjami. Masę mięsną wkłada się do osłonek sztucznych lub z naturalnego jelita. Następnie mortadela jest długo gotowana, nawet przez 24 godziny. Po tym czasie kiełbasa zawieszana jest w piecu nagrzanym do około 75°C. Mortadela przez długi czas była postrzegana jako jedzenie dla biedoty. Jakościowa mortadela powinna być różowa z widocznymi białymi kawałkami tłuszczu.