Kraków. Konsekracja dziewic na Wawelu. Kolejne kobiety ślubowały życie w czystości. Oddadzą się modlitwie, pokucie i dziełom miłosierdzia

- Ta pomoc jest na różnych frontach. Niosą ją po cichu, zwyczajnie, bez rozgłosu. Jest to zarówno pomoc indywidualna konkretnym osobom, jak też zaangażowanie w działania hospicyjne, akcje na rzecz grup potrzebujących jak np. teraz Szlachetna Paczka. Każda powinna się angażować zgodnie z tym, co może w danej chwili - mówi ks. Szczepaniec.

Do konsekracji dopuszczane są kobiety, które ukończyły 25 lat, nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie (czyli jawnie) w stanie przeciwnym czystości, a także według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w czystości oraz w życiu poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim. Osoba chcąca zostać dziewicą konsekrowaną zwraca się bezpośrednio do biskupa diecezjalnego, przedstawiając odpowiednie dokumenty (opinię księdza proboszcza, życiorys, świadectwo chrztu), i to biskup decyduje o dopuszczeniu do konsekracji.