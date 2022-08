Kraków Live Festival 2022 - line-up, bilety, artyści. Gdzie i kiedy odbędzie się festiwal? 19.08 Alicja Kozioł

Kraków Live Festival jest to dwudniowe wydarzenie organizowane w Krakowie, na którym pojawiają się zarówno wyselekcjonowani polscy artyści jak i wykonawcy zagraniczni. Festiwal co roku przyciąga tysiące fanów muzyki, dzięki czemu zdążył już na stałe wpisać się do kalendarza z największymi imprezami kulturowymi w Polsce! W tym roku festiwal powraca po trzech latach przerwy, a line-up pełen jest gorących nazwisk!