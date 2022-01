Kraków. Nowi policjanci będą służyć w Małopolsce

to rezultat ostatniego – szóstego przyjęcia w 2021 roku, które miało miejsce 30 grudnia 2021 r. Do garnizonu małopolskiego przyjęto 70 nowych policjantów, w tym 14 kobiet. Podczas pięciu poprzednich przyjęć w 2021 roku, do służby wstąpiło 349 policjantów. Dzisiaj 68 nowo przyjętych policjantów w czasie uroczystej zbiórki złożyło ślubowanie (dwóch funkcjonariuszy złoży ślubowanie w innym terminie).

Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

10 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 49 nowych funkcjonariuszy. 1 policjant trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, Komenda Powiatowa w Wadowicach zyskają po 2 policjantów. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, do Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Komendy Powiatowej Policji w Brzesku i do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu zostanie przydzielony 1 policjant.