Kraków. Oficjalnie: Monika Bogdanowska odwołana ze stanowiska małopolskiej konserwator zabytków

W wiadomości nie doprecyzowano jednak powodów tej roszady. O jej szczegóły chcieliśmy więc dopytać wojewodę Łukasza Kmitę. Nie miał on jednak czasu na argumentowanie swojej decyzji, bo jak zaznaczył przebywa aktualnie na forum ekonomicznym w Karpaczu. W krótkiej rozmowie z nami podkreślił, że widocznie Pani Minister Gawin podzieliła jego obawy dotyczące funkcjonowania WUOZ. Dopytywany przez nas jednak, o jakie konkretnie zastrzeżenia chodzi, nabrał wody w usta odsyłając nas do rzeczniczki urzędu. Ta z kolei oznajmiła, że przyczyną odwołania są kwestie związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem urzędu.

Ogromne zamieszanie wokół małopolskiej konserwator zabytków zaczęło się w ubiegłym tygodniu. We wtorek 31 sierpnia informacje, że dyrektor Bogdanowska może stracić stanowisko podało radio RMF. Informacje te szybko wówczas zostały zdementowane przez resort kultury. W rozmowach z dziennikarzami ministerstwo zapewniało, że nie zajmuje się tą sprawą. Kilka dni później, w piątek 3 września oficjalnie potwierdziło jednak, że wpłynął do nich wniosek o odwołanie Bogdanowskiej z pełnionej przez nią funkcji.

- Chodzi m.in. o nieprawidłowości w dotrzymywaniu przez urząd terminów, a także organizowania pracy w jednostce - powiedziała nam Joanna Paździo.

Gdy poprosiliśmy o podanie konkretnych przykładów rzeczniczka odpowiedziała jedynie, że na decyzję miało wpływ "wszystko co składa się na organizację pracy".

– Czyli to, co jest podstawą funkcjonowania każdego urzędu: zarówno terminowość, w tym z zakresu dostępu do informacji publicznej, jak i prowadzenie spraw czy stosowanie przyjętych zasad organizacyjnych, na co już wcześniej zwracaliśmy uwagę. To kwestie formalne - w naszym przekonaniu równie istotne jak merytoryczne, bo stanowiące o ciągłości prowadzonych spraw i budowaniu zaufania obywateli do danego urzędu – ucięła Paździo.