Kraków opuszcza żółtą strefę, ale ma nowe ognisko koronawirusa - wśród zakonnic z Łagiewnik

Czerwona strefa obowiązuje w Nowym Sączu, znalazł się w niej też powiat limanowski. Żółtą strefa jest objęty powiat nowosądecki. Jest dobra wiadomość dla górali: zarówno powiat nowotarski (dotychczas strefa czerwona), jak i tatrzański (dotąd w strefie żółtej) znalazły się w nowym zestawieniu w grupie powiatów niebieskich - co oznacza, że nie będzie tam odtąd innych ograniczeń poza tymi obowiązującymi w całym kraju. Zaznaczmy jednak, że powiaty niebieskie to te, gdzie epidemia jest w odwrocie, jednak zarazem pozostają one zagrożone dodatkowymi obostrzeniami. W przyszłości oba górskie powiaty ponownie mogą stać się strefami żółtymi bądź czerwonymi.

Co ciekawe, by oba górskie powiaty trafiły do strefy bez dodatkowych ograniczeń, ministerstwo musiało - zgodnie ze swoimi obietnicami - przyjąć podczas liczenia dodatkowe kryteria, takie jak fakt, że na Podhalu oprócz stałych mieszkańców jest też minimum kilkadziesiąt tysięcy turystów, lub mocno spadającą w regionie liczbę "aktywnych przypadków".