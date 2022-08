Kraków. Po stu latach królewski Rembrandt znowu w Polsce. Nowa wystawa na Wawelu

Największe pożary we Francji od stu lat

- Wystawa wyjątkowego dzieła Rembrandta „Jeźdźca polskiego”, czy jak ktoś woli „Lisowczyka” czy „Kozaka na koniu”, jak pierwotnie nazywał się obraz to wyjątkowe wydarzenie. Spełniło się marzenie wielu muzealników polskich, aby ten tak bardzo polski obraz, który w roku 1913 opuścił ziemię polskie, w końcu pojawił się w Polsce – mówi prof. Andrzej Betlej.

Obraz pędzla Rembrandta, który na co dzień można oglądać w nowojorskim muzeum The Frick Collection, od 18 sierpnia do 16 października będzie można zobaczyć w specjalnie zaaranżowanej sali parteru skrzydła wschodniego zamku na Wawelu. Wcześniej obraz prezentowany był w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

„Jeździec polski” namalowany około 1655 roku uznawany jest za jedno z najbardziej tajemniczych i niejednoznacznych dzieł Rembrandta. Obraz powstał w tym samym okresie co „Pejzaż z zamkiem” ze zbiorów Luwru czy „Pożegnanie Dawida z Jonatanem” pozostający w kolekcji Ermitażu, a między dziełami zauważalny jest szereg podobieństw kompozycyjnych.