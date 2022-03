Kraków pożegnał Krzysztofa Pendereckiego. "Wyzwoloną nutą napisał wolną Polskę"

Prezydent Andrzej Duda podkreślił znaczenie Krzysztofa Pendereckiego dla Krakowa, Polski i świata.

- Cyprian Kamil Norwid powiedział o Chopinie "Sercem Polak, a talentem świata obywatel" – mówił prezydent Andrzej Duda. - Wiemy wszyscy, że mógł mieszkać wszędzie. Gdyby prof. Krzysztof Penderecki wybrał inne miejsce na życie, to każde miejsce na świecie zyskałoby na znaczeniu i prestiżu przez to, że on tam zamieszkał. Tym bardziej ważne jest dla nas, że wybrał Polskę, Kraków, Lusławice, tę ziemię, z którą nie umiał się rozstać.

O znaczeniu i związkach Krzysztofa Pendereckiego z Krakowem mówił także prezydent miasta Jacek Majchrowski.

- Był obywatelem świata. Ale był także podwójnym obywatelem Krakowa - rzeczywistym i honorowym, był wielkim ambasadorem miasta. Można bez liku wymieniać jego koncerty, festiwale, wszystko to, co tworzył, organizował dla muzyki, z byciem Dyrektorem Artystycznym Filharmonii Krakowskiej na czele. Ale działał także na innych polach – zaczynał swoją działalność, komponując muzykę do przedstawień Groteski, to on wraz z Piotrem Skrzyneckim zakładał Piwnicę Pod Baranami – mówił prezydent miasta. - Księga kondolencyjna pokazuje, jak został pokochany przez miasto. Miasto, w którym pozostaje nie tylko jego muzyka, pozostaje Akademia Muzyczna, która w nim znalazła swojego patrona, pozostaje dąb na Plantach, który został wkopany w 80. rocznicę jego urodzin, sala audytoryjna w Centrum Kongresowym nazwana jego imieniem, przede wszystkim zostaje on - w pamięci wszystkich krakowian, mieszkańców miasta, z którym został już związany na zawsze.