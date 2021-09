Kraków. Program Badań Przesiewowych: Szpital Zakonu Bonifratów oferuje bezpłatną kolonoskopię

Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów złośliwych. Należy do tzw. chorób cywilizacyjnych - sprzyjają mu siedzący tryb życia, wysoko przetworzona żywność, używki. Rozwija się przez kilkanaście lat, długo nie dając objawów. Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, dlatego osobom po 50. roku życia zaleca się regularne badania. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, do skorzystania z której zachęca szpital Bonifratrów w Krakowie.

Przygotowania do kolonoskopii należy rozpocząć już kilka dni przed samym badaniem. Pięć dni wcześniej należy unikać jedzenia owoców pestkowych oraz ziaren. Ostatni posiłek, czyli lekkie śniadanie, można zjeść dzień przed badaniem. Potem, aż do badania, można pić lekkie, klarowne płyny. Dzień przed badaniem należy rozpocząć przyjmowanie preparatu oczyszczającego, który otrzyma się po zakwalifikowaniu do badań. Jeżeli przyjmuje się leki, należy to robić zgodnie z zaleceniami lekarza.