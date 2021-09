Kraków. Robot da Vinci ratuje za unijne pieniądze coraz więcej Małopolanek chorych na raka. Małopolska stolicą innowacji dla zdrowia

Rozwój nowoczesnych technik operacyjnych w ginekologii onkologicznej w Małopolsce jest możliwy dzięki unijnemu dofinansowaniu w kwocie 7,3 mln zł - sprawiło ono, że zabiegi z wykorzystaniem robota da Vinci wykonywane w Szpitalu na Klinach są całkowicie bezpłatne dla pacjentek z całej Polski zakwalifikowanych do programu. To ogromna szansa na radykalną poprawę jakości leczenia onkologicznego pacjentek dotkniętych rakiem szyjki macicy i rakiem trzonu macicy.

- mówi dr n. med. Maciej Olszewski, specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej, certyfikowany operator robota da Vinci.

Walka o zdrowie i życie: musimy nadrobić cenny czas, który straciliśmy przez pandemię

Joanna Szyman dodaje, że skuteczna diagnostyka i równie skuteczne leczenie stały się dziś tym istotniejsze, że w pandemicznym roku 2020 mocno pogorszył się dostęp do lekarzy i nowoczesnej diagnostyki, także w onkologii, w efekcie czego wielu chorych zgłasza się do lekarzy w późniejszych stadiach choroby niż dotąd, co obniża ich szanse na wyzdrowienie. Aby odwrócić ten niepokojący trend Neo Hospital zainicjował ogólnopolską akcję „ONKOodpowiedzialni”, poświęconą edukacji onkologicznej, profilaktyce i promocji zdrowia, wzywając do zaangażowania krakowskich i małopolskich pracodawców. W ramach akcji lekarze z NEO Hospital zaczęli udzielać bezpłatnych konsultacji on-line dla pacjentek z diagnozą raka szyjki macicy, bądź raka endometrium, a także zaoferowali bezpłatne badania cytologiczne oraz porady na temat korzyści z badań profilaktycznych i nowoczesnych technik leczenia. O raku prostaty, objawach, nowoczesnych metodach leczenia z wykorzystaniem robota da Vinci, czynnikach ryzyka i badaniach profilaktycznych.