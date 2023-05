Kraków. Rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty 2023. W Małopolsce przystąpi do niego blisko 43 tysiące uczniów podstawówek

Egzamin ósmoklasisty 2023

23 maja to ważny dzień dla osób kończących w tym roku szkołę podstawową. Rozpoczyna się bowiem egzamin ósmoklasisty, który może zadecydować o dalszych losach absolwenta podstawówki i wyborze jego dalszej drogi kształcenia, w tym szkoły średniej.

W ubiegłym roku krakowscy uczniowie zdający język angielski zdobyli średnio 82 proc. punktów możliwych do uzyskania. To aż o 13 proc. więcej niż wynosiła średnia osiągana w Małopolsce, gdzie egzamin z języka angielskiego zdawano przeciętnie na 69 procent. Bardzo wysokie wyniki ósmoklasiści z Krakowa osiągnęli także na egzaminie uznawanym co roku za najtrudniejszy, czyli egzaminie z matematyki. W Krakowie średni wynik wyniósł aż 74 proc. i był o 11 proc. wyższy niż w 2021 roku (w porównaniu do zaledwie 63 proc. w Małopolsce). Krakowskim ósmoklasistom świetnie poszedł także egzamin z języka polskiego - uczniowie zdawali go na 70 proc. (przy średniej wojewódzkiej 63 proc.).