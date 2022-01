Kraków. Ważą się losy małopolskiej kurator Barbary Nowak po kontrowersyjnej wypowiedzi dotyczącej szczepień. Sprawą ma się zająć wojewoda

- Przygotowujemy pismo w sprawie małopolskiej kurator oświaty - na razie do małopolskiego wojewody, bo to jest właściwy organ do podejmowania adekwatnych działań - powiedział stacji Polsat News wiceminister Ministerstwa Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski. - Oczywiście w drugim ruchu, taką możliwość ma w ręku minister edukacji i nauki - dodał.

Przypomnijmy, że w piątkowym wywiadzie dla Radia Zet, Barbara Nowak zapytana o to, czy nauczyciele powinni podlegać obowiązkowi szczepień, odpowiedziała: "Człowiek dorosły, człowiek wolny, musi sam odpowiedzialnie wybierać i nie wolno go do tego zmuszać. Absolutnie nie zgadzam się z pomysłem na to, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać, zwłaszcza jeżeli mówimy o szczepionkach, których konsekwencje – konsekwencje tego eksperymentu - nie są do końca stwierdzone".

Ta wypowiedź rozpętała burzę, także na szczytach władzy. Minister zdrowia, Adam Niedzielski skomentował: "od czasu do czasu znajduje się osoba, która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki". Minister zdrowia podkreślił, że nie ma mowy o żadnym eksperymencie, a mówiąc o skuteczności i bezpieczeństwie szczepień, bazujemy już nie tylko na zapewnieniach producentów, ale również - realnych obserwacjach. Padły też słowa o tym, że kurator Nowak powinna ponieść konsekwencje swoich słów i że takie osoby nie powinny być odpowiedzialne za edukację.