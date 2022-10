Kraków. Wynagrodzenia w Małopolsce rosną mocno poniżej inflacji. Firmy nie mają pieniędzy na podwyżki. Jak wygląda teraz lista płac?

Ile wynosi średnia pensja w Krakowie i Małopolsce?

Bardzo ciekawe – ale przykre dla większości zatrudnionych – jest w najnowszym komunikacie krakowskiego GUS to, że po raz pierwszy od dłuższego czasu przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce okazało się w sierpniu 2022 niższe niż wyniosła średnia za osiem miesięcy od początku roku. Czyli realnie spadło. Wynika to z faktu, że pracownicy niektórych sektorów gospodarki – zwłaszcza energetyki i górnictwa, ale też częściowo handlu (a ściślej: największych sieci sklepów) – otrzymali w minionych miesiącach solidne „rekompensaty antyinflacyjne”. W niektórych wypadkach przekraczały one wysokość miesięcznej pensji, co bardzo mocno podbiło ogólna średnią.

Wpływ na wysokość przeciętnego wynagrodzenia miały też inne świadczenia - wypłacane głównie w podmiotach kontrolowanych przez państwo, np. nagroda z okazji dnia leśnika czy czternastka dla górników. W efekcie średnia pensja w Małopolsce od stycznia do sierpnia 2022 r. wyniosła aż 6.789 zł i była o 15 procent wyższa od średniej za osiem pierwszych miesięcy 2021 roku.