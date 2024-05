Kraków. Zarobili prawie o 50 proc. więcej na kierowcach jeżdżących A4. Po podwyżce

To nie będzie przyjemny tydzień dla kierowców kursujących na trasie Kraków - Myślenice zakopianką. Do czy z Krakowa. W poniedziałek o 5 rano GDDKiA zmienia organizację ruchu na zakopiance w Gaju, w…

Przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły w I kwartale bieżącego roku ok. 127,2 mln zł, co stanowi przyrost o ok. 23 proc. w stosunku do poziomu ubiegłorocznego

Zysk netto ukształtował się na poziomie ok. 59,2 mln zł, czyli o 45,8 proc. wyższym niż osiągnięty w I kwartale ubiegłego roku.

Na powyższe wyniki wpłynęły: wzrost natężenia ruchu, zmiana stawek opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków wprowadzona 3 kwietnia 2023 r. dla wszystkich kategorii pojazdów oraz zniesienie preferencyjnej stawki dla kierowców korzystających z płatności automatycznych w styczniu tego roku.