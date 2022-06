Krakowskie Cisco ma już 10 lat. Brylant w koronie globalnego giganta technologicznego niczym magnes przyciąga do Małopolski specjalistów

Z okazji 10 urodzin był tort, imponująca liczba znamienitych gości, ale też… jasno wytyczone cele na kolejne lata.

- Cyberbezpieczeństwo, rozwój oprogramowania i innowacje, to trzy najważniejsze obszary naszego rozwoju – zaznaczył Jacek Przybylski, Senior Director, Cisco Customer Experience Centers EMEAR i Cisco Kraków Site Lead. To on od niespełna roku stoi za sterami krakowskiego Cisco.