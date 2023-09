Krakowskie wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Od aut po narzędzia. AMW ogłosiła kolejny przetarg. Przegląd ofert

- Kolejny w tym roku przetarg na powojskowy sprzęt i odpady w Krakowie odbędzie się już 13 września. W ofercie m.in. wycenione od 10-13 tys. zł (netto) honkery 2000, samochód Skoda Octavia Combi II model 1.6 TDI (2011 rok produkcji) za 19 tys. zł i ciężarówkę STAR - 200 oferowaną za cenę wywoławczą 7 tys. zł - wymienia Michał Pyzik z Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.

Mechaników samochodowych oraz fanów motoryzacji zainteresować mogą też pakiety z częściami zamiennymi m.in. do STARA (1,8 tys. zł netto) i UAZA (3 tys. zł. netto), a także sprzęt warsztatowy - pakiet wyceniony na 2,3 tys. zł (netto). Na krakowski przetarg trafią również pakiety ze skrzyniami ładunkowymi do stara: mniejszy za 3 tys. zł, większy za 6 tys. zł oraz cztery plandeki (opończe) do stara 200 (po 500 zł netto za sztukę).