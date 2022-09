Królowa Elżbieta II i jej niezwykłe podróże. Ile zagranicznych wizyt odbyła, jak podobało jej się w Polsce? Galeria zdjęć z 70 lat wypraw Emil Hoff

Elżbieta II w czasie swego długiego panowania odbyła niemal 300 zagranicznych podróży do najdalszych zakątków globu. Jak radziła sobie w australijskim buszu, jak przyjmowali ją Maorysi i jak podobało jej się w Polsce? Zapraszamy do galerii niezwykłych zdjęć z podróży królowej Elżbiety II. Podróże Królowej Elżbiety II Zobacz galerię (35 zdjęć)

Królowa Elżbieta II odeszła, ale pamięć o niej nie zatrze się jeszcze długo. Była bardzo barwną osobą, w tym zapaloną podróżniczką. Aż trudno uwierzyć, ile podróży odbyła w czasie swego panowania. Dotarła do najdalszych zakątków globu. Zebraliśmy dla Was zdjęcia z oficjalnych wizyt królowej Elżbiety II. Jak radziła sobie w australijskim buszu, jak powitali ją Maorysi na Nowej Zelandii i jak podobało jej się w Polsce? Zapraszamy do galerii archiwalnych fotografii.