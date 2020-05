Krynic-Zdrój. Od kilku miesięcy okradała domy i mieszkania. Został zatrzymany

Dzięki działaniom funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju zgromadzono obszerny materiał dowodowy, na podstawie którego 51-latek usłyszał liczne zarzuty.

-Policjanci zarzucili mu, że w okresie od 18 listopada 2019 roku do 28 kwietnia br. na terenie uzdrowiska okradł kilka domów. Do części się włamał, inne okradł wykorzystując niezamknięte drzwi, do kolejnych dwóch bezskutecznie próbował wejść. Jego łupem padały najczęściej pieniądze, złota biżuteria oraz portfele i dokumenty. Właściciele skradzionych przedmiotów oszacowali swoje straty na ponad 14 tysięcy złotych- informuje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.