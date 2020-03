Krynica gotowa na koronawirusa. Odwołane zabiegi w szpitalach i pomoc dla potrzebujących

Szpital

Sławomir Kmak, dyrektor Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy poinformował, że przekładane są zabiegi planowe, poza stanami ratowania życia nie ma nowych przyjęć chorych. Podobnie rzecz ma się z poradniami przyszpitalnymi, których działalność została w znacznym stopniu ograniczona.

Ewentualną wizytę w Poradni Specjalistycznej trzeba uzgodnić telefoniczne pod numerem 18 47 32 800 w godz. 7 - 17.

Policja

Komendant Komisariatu Policji w Krynicy kom. Andrzej Stach przekazał, że w ramach swoich obowiązków policjanci odwiedzają osoby znajdujące się w kwarantannie domowej, czyli te które powróciły z zagranicy i muszą przebywać w izolacji przez 14 dni

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju

W najbliższym czasie będzie wydawana pomoc żywnościowa, z której korzysta ponad 700 podopiecznych ośrodka.

- Aby uniknąć większych skupisk ludzi to pracownicy OPS będą dzwonili do osób, które korzystają z pomocy, by przychodziły na konkretną godzinę, co usprawni odbiór przysługujących towarów. Asortyment dla każdej osoby będzie przygotowany w gotowych workach - informuje Piotr Ryba.