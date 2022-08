Krynica-Zdrój. Będzie alternatywa dla zakorkowanego ronda kard. Wyszyńskiego. Powstanie nowy łącznik, który pomoże rozładować ruch

Korki to duży problem Krynicy-Zdroju. W sezonie letnim i zimowym tworzy się tam ogromny zator o długości nawet pięciu kilometrów, zaczynając od Krzyżówki, a kończąc na rondzie przy kościele. Temat wielokrotnie podnosili mieszkańcy, ale także turyści.

Daniel Lisak, dyrektor Krynickiej Organizacji Turystycznej zwracał uwagę na długi czas przejazdu kilkukilometrowego odcinka. Jego zdaniem utrudnienia na drodze mogą zniechęcić turystów do ponownych odwiedzin uzdrowiska. Mimo wszystko turystów przybywa, tak było też w miniony długi weekend. Przejazd przez Krynicę był wręcz niemożliwy, wszystkie parkingi były zajęte, a dojazd od Słotwin do ronda zajmował ok. 40 min.