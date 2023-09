Krynica Zdrój będzie miała aquapark z prawdziwego zdarzenia. Prywatny inwestor zbuduje go na osiedlu Czarny Potok

Inwestor chce budować na Czarnym Potoku

Krynica-Zdrój to najbardziej znane uzdrowisko w Małopolsce, które z każdym rokiem zyskuje na popularności. Wygląda na to, że ten rok może być przełomowy pod względem finansowym. Świadczą o tym już…

W Krynicy brakuje parku wodnego

W Krynicy-Zdroju nie ma publicznie dostępnego basenu, wcześniej przez lata funkcjonowało na otwartej przestrzeni kąpielisko przy ul. Pułaskiego nadzorowane przez spółkę Krynica Żegiestów. Ten obiekt został zamknięty, ale również tam znalazł się inwestor, który ma pomysł jak przywrócić do życia to miejsce. W ciągu tygodnia ma zostać podpisana umowa ze spółką. O tym poinformujemy w osobnej publikacji. Zanim jednak dojdzie do powstania aquaparku czy nowego basenu kuracjusze chcąc popływać muszą korzystać z obiektów hotelowych lub jeździć do Muszyny czy Nowego Sącza.