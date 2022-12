Krynica-Zdrój będzie miała wieżę startową dla saneczkarzy, ale czy powstanie tor z prawdziwego zdarzenia? Walka ciągle trwa

Historyczny tor saneczkowy przy Górze Parkowej lata świetności ma już dawno za sobą. Drewniana, rozpadająca się konstrukcja służyła jednak jeszcze zawodnikom KTH Krynica, gdzie została reaktywowana sekcja saneczkarstwa. Był on wykorzystywany przez młodych adeptów saneczkarstwa, rozgrywano na nim zawody Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w Sportach Zimowych, Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach wiekowych, a także Międzynarodowe Zawody o Puchar Krynicy.

W ubiegłym sezonie dzięki zaangażowaniu trenera Lesława Poręby z KTH Krynica, przy pomocy pracowników krynickiego MOSiR-u i działaczy sportów saneczkowych udało się wyremontować część starego toru saneczkowego na Górze Parkowej. Był on wykorzystywany dopóki pogoda na to pozwalała, niedawno został on rozebrany, bo u stóp Góry Parkowej powstaje amfiteatr.