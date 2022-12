Krynica- Zdrój bez pociągów nawet przez pół roku? Pasażerowie będą musieli korzystać z komunikacji zastępczej w sezonie turystycznym

Pociągi do Krynicy nie pojadą przez kilka miesięcy

PKP Polskie Linie Kolejowe od początku października przeprowadzały prace remontowe i naprawy linii kolejowej nr 96 na odcinku z Tarnowa do Muszyny. Za 10 mln zł wymienione zostały szyny, podkłady i rozjazdy kolejowe. W związku z tym wstrzymany był ruch pociągów na tym odcinku. PKP Intercity zawiesiła wtedy kursy swoich pociągów z Krakowa do Krynicy-Zdroju, bo z połączeń korzystało niewielu pasażerów. Po dwóch miesiącach pociągi wróciły na tory. To ucieszyło wielu miłośników kolei oraz osoby, dla których to połączenie było niezbędne.