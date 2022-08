Krynica - Zdrój. Jedyny basen odkryty w uzdrowisku wciąż jest zamknięty. Dlaczego?

O zamkniętym od kilku lat basenie poinformowali redakcję czytelnicy, którzy w czasie upalnego tegorocznego lata chcieli skorzystać z ochłody na otwartym powietrzu.

- Niestety co roku jest to samo. Już od kilku lat jedno z najbardziej znanych polskich uzdrowisk jest pozbawione otwartego basenu. Czy to naprawdę dobra reklama dla Krynicy - pytali.