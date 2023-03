Krynica-Zdrój. Kolejki na Górę Parkową i Jaworzynę Krynicką wkrótce będą nieczynne. Warto się pośpieszyć z wycieczką

PKL szykuje się na sezon wiosenno-letni

- W PKL bezpieczeństwo naszych turystów oraz pracowników jest dla nas priorytetem. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższe standardy techniczne funkcjonowania kolei oraz urządzeń. W ośrodkach Grupy PKL oprócz codziennej, tygodniowej i miesięcznej kontroli systemów zabezpieczeń - zarówno po sezonie zimowym jak i letnim - przeprowadzamy techniczne prace serwisowe i konserwacyjne - mówi Marian Szewczyk, dyrektor ds. techniczno-operacyjnych PKL. - W ten sposób dbamy nie tylko o standardy naszych urządzeń, ale przede wszystkim o komfort naszych klientów, bo PKL to bezpieczny adres.

Na początku kalendarzowej wiosny w ośrodkach turystycznych należących do Grupy PKL odbywają się tradycyjne przeglądy techniczne. Choć wszystkie urządzenia i koleje są codzienne monitorowane i przechodzą kontrole sprawdzające poprawność ich bezpiecznego funkcjonowania, to dwa razy w roku poddawane są kompleksowemu przeglądowi. Te wiążą się z czasowym wyłączeniem kolejek z użytkowania.

Zamknięte kolejki na Górę Parkową i Jaworzynę Krynicką

Znany jest już harmonogram przeglądów w poszczególnych ośrodkach Grypy PKL. Jak się okazuje turyści planujący podróż do Krynicy-Zdroju, mają jeszcze kilka dni, by skorzystać z tamtejszych atrakcji jaką jest podróż do stylu retro. Tę gwarantuje wyjazd kolejką linową na szczyt Góry Parkowej. Prace serwisowe potrwają tam od 11 do 27 kwietnia. Wówczas wyłączona z ruchu zostanie kolejka i turyści będą mogli szczyt zdobyć jedynie na piechotę.

Na Górę Parkową wyjeżdżają oryginalne wagoniki z 1937 roku Damian Radziak

Tego samego dnia, czyli 11 kwietnia, z użytkowania wyłączona zostanie kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką. Tam przegląd techniczny potrwa o dzień dłużej, czyli do 28 kwietnia. Również w tym przypadku turyści, którzy chcą podziwiać piękne widoki z Jaworzyny Krynickiej, będą to mogli zrobić zdobywając szczyt na piechotę.