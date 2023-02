Krynica - Zdrój. Koncert Ralpha Kaminskiego w Pijalni Głównej przyciągnął tłumy fanów. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia

Koncert Kaminskiego to kolejny występ gwiazdy polskiej sceny muzycznej zorganizowany w ramach cyklu "Krynica źródłem kultury". 9. edycja tego popularnego wydarzenia to szansa, by obejrzeć na żywo takich artystów jak Dżem, Mrozu, Ania Dąbrowska czy Kult. Wszystkie koncerty odbywają się Pijalni Głównej w Krynicy - Zdroju.

A wszystko zaczęło się w Jaśle

Ralph Kaminski to pseudonim artystyczny Rafała Stanisława Kamińskiego. Swoje pierwsze muzyczne kroki stawiał w rodzinnym Jaśle, by następnie kontynuować nauk na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (wokalistyka). Studiował również na Wydziale Popu na Codarts University for the Arts w Rotterdamie, zaś przed rozpoczęciem kariery muzycznej pracował jako barista i ekspedient w sieci salonów Empik.

Festiwale, konkursy i cztery płyty

Szerszej publiczności dał się poznać Kaminski w 2009, kiedy to w jednym z odcinków programu TVP2 "Szansa na sukces" wykonał piosenkę zespołu Perfect „Objazdowe nieme kino”. W 2011 zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu „Carpathia 2011” za utwór „The Hill”, z kolei w 2012 wziął udział w przesłuchaniach do drugiej edycji talent show stacji TVN X Factor, niestety odpadł odpadł na etapie tzw. „bootcampu W 2013 odebrał główną nagrodę na Międzynarodowym Kampusie Artystycznym „FAMA” oraz zaczął grać koncerty z zespołem My Best Band In The World. W 2014 był nominowany do nagrody artNoble w kategorii „muzyka”. W 2016 roku ukazał się jego debiutancki album "Morze", zaś promowały go utwory „Podobno”, „Zawsze” oraz „Meybick Song”. Kolejny krążek pt. "Młodość" wydał Kaminski w 2019 roku. W tym samym roku zwyciężył także w finale 40. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, dzięki wykonaniu utworów „Witajcie w naszej bajce” z Akademii Pana Kleksa i „Na zakręcie”.

Kolejna płyta w dorobku muzyka z Jasła ukazała się w 2021 roku (krążek z utworami Kory i Maanamu). Otrzymał wówczas za nią

Fryderyki w kategoriach "artysta roku" „muzyka poetycka”. We wrześniu 2022 wydał swój ostatni jak dotychczas album pt. "Bal u Rafała".