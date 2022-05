Krynica-Zdrój. Mostek w Parku Słotwińskim został zamknięty, bo stwarzał zagrożenie. Drewniana konstrukcja wymaga remontu [ZDJĘCIA]

Park Słotwiński położony jest w północnej części Krynicy, wzdłuż ulicy Piłsudskiego zaraz przy wjeździe do uzdrowiska. Znajduje się w nim malutka pijalnia wody mineralnej „Słotwinka”, która jest najstarszym budynkiem zdrojowym w uzdrowisku. Po rewitalizacji największą atrakcją parku stała się tężnia solankowa, która poszerzyła ofertę uzdrowiska i przyciąga do niego kolejnych turystów i kuracjuszy.

Okazuje się, że we wspomnianym parku znajduje się drewniany mostek, z którego korzystali szczególnie turyści. W poniedziałek funkcjonariusze Straży Miejskiej w Krynicy-Zdrój pojechali tam na interwencję, o którą poprosili mieszkańcy. Awaria okazała się dość duża, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób pieszych, w szczególności dla dzieci. Strażnicy miejscy zabezpieczyli miejsce uszkodzenia.

- Most nie jest niezbędny podczas zwiedzania parku, może stanowić jedynie niewielkie utrudnienie dla turystów, ale nie był on oblegany. Nie prowadził on też do żadnego większego osiedla. Po zabezpieczeniu zostały zawiadomione służby miejskie oraz grupa interwencyjna - mówi "Gazecie Krakowskiej" Piotr Szyszka, komendant Straży Miejskiej w Krynicy-Zdrój.