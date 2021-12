Krynica-Zdrój może pochwalić się czystym powietrzem. Poziom smogu badały tu „sztuczne płuca” Redakcja Nowy Sącz

Od 12 listopada do 20 grudnia w ramach akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim, przenośne pyłomierze monitorowały jakość powietrza w 6 małopolskich gminach, w tym w Krynicy-Zdroju i Piwnicznej -Zdroju (od 7 grudnia do 24 grudnia).