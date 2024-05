Krynica-Zdrój na pocztówkach głównie z lata 90. Te atrakcje od lat przyciągają kuracjuszy. Jak wyglądało miasto pod Górą Parkową kiedyś?

Pocztówki z Krynicy-Zdrój

Krynica-Zdrój już od stu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Dzięki zbiorom na Fotopolska.eu publikujemy pocztówki z dawnej Krynicy. Pochodzą one z różnych okresów, wiele z nich to lata 90, 80 czy 70. To był całkiem inny świat, choć wiele się nie zmieniło. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie po słynnym uzdrowisku.